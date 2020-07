Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 13:30 (Di sabato 4 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 4 LUGLIO 2020 ORE 13:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA APRIAMO CON L’ALLERTA METEO, LA PROTEZIONE CIVILE INFATTI HA DIRAMATO UN BOLLETTINO IN CUI SI PREVEDONO SUL Lazio ROVESCI DI FORTE INTENSITA’ E RAFFICHE DI VENTO RACCOMANDIAMO DI PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA PROSEGUIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E CASILINA E RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E RomaNINA, CODE ANCHE TRA BOCCEA E TRIONFALE SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE DALLA MEZZANOTTE DI OGGI FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI ... Leggi su romadailynews

