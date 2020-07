Ultimo | Anniversario speciale: il toccante video di Sogni appesi (Di sabato 4 luglio 2020) Ultimo ricorda il concerto allo stadio Olimpico del 4 luglio 2019 pubblicando il toccante video di Sogni appesi: “l’esperienza più forte della mia vita”. Il 4 luglio 2019, Ultimo viveva la sua “favola” cantando in uno Stadio Olimpico sold out. Per Niccolò Moriconi fu una serata magica ed emozionante che, a distanza di un anno, … L'articolo Ultimo Anniversario speciale: il toccante video di Sogni appesi è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Per celebrare un anniversario così speciale, il giovane cantautore ha pubblicato il video di Sogni appesi con cui ha emozionato tutti i suoi fans. La favola vissuta un anno fa, Ultimo avrebbe dovuto ...

Palermo Pride, la gigante installazione delle Sardine: "Dedicata agli ultimi"

Un'enorme installazione dedicata agli ultimi, a chi viene discriminato dalla società, in occasione del Palermo Pride che quest'anno assume una connotazione diversa. Non un corteo, non una festa finale ...

