Tumori: scoperta possibile funzione di ticagrelor (Di sabato 4 luglio 2020) ticagrelor può bloccare i meccanismi di aggregazione piastrinica correlata al cancro. Lo ha scoperto uno studio pubblicato su JACC: CardioOncology Quando le cellule tumorali e le piastrine si mescolano, il rischio di metastasi e di trombosi venosa profonda (TVP) ed embolia polmonare (EP) correlate al cancro aumenta, ma un piccolo studio proof-of-concept – pubblicato su… L'articolo Tumori: scoperta possibile funzione di ticagrelor Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

