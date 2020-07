Toninelli e la scemocrazia (Di sabato 4 luglio 2020) A populista, populista e mezzo, e non è una buona notizia.Non è un buon Danilo Toninelli, non uno infine aggrappato a uno sperone di politica col vuoto di sotto: ci è già cascato dentro, e ci trascina tutti. Non è un buon Toninelli quello seduto ai tavolini di un bar romano, attorniato da gente orgogliosamente di borgata nella prestanza muscolare e nell’esercizio di pensiero: Bibbiano, gli dicono. Vogliono sapere di Bibbiano, vogliono sapere che ci facciano i grillini con quelli di Bibbiano, ed è un ritornello sanremese, ce lo cantiamo e ce lo ricantiamo. Che ci fai Toninelli, tu, con quelli di Bibbiano, i cannibali del Pd, con gli orchi, che ci fai, eh? In uno slancio di erudizione da manuale di citazioni, verrebbe da ritirare fuori il pifferaio magico, me è molto peggio, non ci sono né pifferi né magie, è ... Leggi su huffingtonpost

Angelo_Petrino : RT @mattiafeltri: Toninelli e la scemocrazia - mattiafeltri : Toninelli e la scemocrazia - trevi_vito : RT @HuffPostItalia: Toninelli e la scemocrazia - andrealoca77 : RT @HuffPostItalia: Toninelli e la scemocrazia - HuffPostItalia : Toninelli e la scemocrazia -

Ultime Notizie dalla rete : Toninelli scemocrazia Toninelli e la scemocrazia L'HuffPost Toninelli e la scemocrazia

E infatti, accerchiato dal nulla nerboruto – di lingua e di braccia – Toninelli, che è il nulla soltanto di lingua, non può compiere un passo: ne basterebbe uno solo, dentro la realtà che è sempre più ...

E infatti, accerchiato dal nulla nerboruto – di lingua e di braccia – Toninelli, che è il nulla soltanto di lingua, non può compiere un passo: ne basterebbe uno solo, dentro la realtà che è sempre più ...