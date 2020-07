Spal, Di Biagio: «Contro la Samp possiamo farcela. Petagna sempre in campo» (Di sabato 4 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa della sfida Contro la Sampdoria: le dichiarazioni del tecnico della Spal Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha analizzato in conferenza stampa la partita del Ferraris Contro la Sampdoria. SampDORIA – «In queste ultime gare ho visto tante cose positive e la crescita generale della squadra. Normale che brucia molto quello che è successo l’altra sera, così come la sconfitta Contro il Cagliari che è arrivata all’ultimo minuto. Ora i ragazzi stanno capendo che nulla ancora è deciso e nemmeno perduto, anche se la vittoria ci avrebbe permesso di accorciare sulle altre dirette avversarie. Psicologicamente stiamo bene però. In vista della gara Contro la Sampdoria, bisognerà essere concentrati e avere la consapevolezza di potercela fare. I requisiti più importanti sono ... Leggi su calcionews24

