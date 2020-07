Ronaldo: “Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia” (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo la vittoria della Juventus sul Torino e il primo gol su punizione da quando è in Italia, Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile ma abbiamo lavorato bene, abbiamo vinto e mettiamo pressione alla Lazio. L’obiettivo è raggiunto, abbiamo vinto. Avevo bisogno di un gol su punizione per prendere fiducia“. Sulla prossima partita contro il Milan. “Sappiamo che il nostro obiettivo era vincere oggi. Abbiamo una partita difficile, ma l’obiettivo è pensare solo a noi stessi che è molto importante”. Segni tu, segna Dybala. “E’ importante che la squadra vinca, indipendentemente da chi segna. La cosa più importante è vincere ma la verità è che stiamo bene sia io che Dybala. La squadra sta bene, è in fiducia e contro il ... Leggi su ilnapolista

