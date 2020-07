Roma, Fonseca: “Il Napoli è la squadra con più fiducia” (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl tecnico della Roma Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida contro il Napoli, ha presentato la sfida in programma domani sera allo Stadio San Paolo contro gli uomini di Gattuso. Le scelte per la sfida al Napoli: “Vediamo domani, penso che Dzeko giocherà visto che non ha giocato l’altra partita. Penso che Miki è un’opzione forte, vediamo come sta Carles. Ha giocato bene e ha corso molto, ma bisognerà vedere come sta fisicamente. Abbiamo giocato solo due giorni fa”. Bilancio stagionale: “Ho parlato prima della partita con l’Udinese. Il bilancio lo si fa alla fine della stagione. Abbiamo 9 partite di campionato più l’Europa League. Non è il momento di fare il bilancio”. Turnover Udinese: “Io ho cambiato giocatori che hanno giocato sempre, non quelli che non hanno mai ... Leggi su anteprima24

solopallone : Roma: Fonseca, mai sentito abbandonato - NCN_it : #ROMA, #FONSECA: «NON MI SENTO IN DISCUSSIONE. #NAPOLI? È UNA SQUADRA DIVERSA, HA RITROVATO FIDUCIA...» - genovesergio76 : Eurosport : Crisi Roma, Pallotta conferma Fonseca: 'Non è in dubbio, ha tutto il mio supporto' - - EuropaCalcio : #Roma #Fonseca: 'Non mi sono mai sentito abbandonato dalla società' - AnsaRomaLazio : Roma: Fonseca, mai sentito abbandonato. Tecnico:Sempre avuto supporto della società e del presidente #ANSA -