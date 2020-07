Pensioni di invalidità raddoppiate, Meloni: “La nostra vittoria” (Di sabato 4 luglio 2020) E’ ufficale: La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento di Fratelli d’Italia che crea un fondo per raddoppiare gli assegni d’invalidità civile. “Vittoria!” Così Giorgia Meloni ha festeggiato su Facebook e Twitter l’approvazione da parte della commissione Bilancio della Camera di un emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione e a prima firma Giorgia Meloni, che crea un fondo ad hoc per gli aumenti degli assegni d’invalidità. Vi avevamo dato conto solo ieri di quanto fosse la disparità di trattamento per esempio tra immigrati e pensionati civili. In più, i miseri 285 euro mensili destinati agli invalidi civili sono stati dichiarati “anticostituzionali”. Ma il governo sul tema latitava. Ci ha pensato Giorgia Meloni insieme con tutto il suo ... Leggi su chenews

