Linea Blu – Nona puntata del 4 luglio 2020 – La memoria del mare. (Di sabato 4 luglio 2020) Nono appuntamento con Linea Blu, il programma di Raiuno dedicato al mare, al suo ambiente e a tutto ciò che lo circonda, tornato con la 26° edizione, sempre con Donatella Bianchi e Fabio Gallo. L’appuntamento è per tutti i sabati dalle 14 alle 15 fino alla fine del mese di novembre. Linea Blu Nona … L'articolo Linea Blu – Nona puntata del 4 luglio 2020 – La memoria del mare. Leggi su unduetre

LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questo grafico il numero dei nuovi casi per giorno in termini assoluti in base ai dati forniti dal Min. Salute. La line… - MontiFrancy82 : Nuova puntata di #LineaBlu sabato 4 luglio alle 14 su Rai1 @donabianchi1 - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Su Rai1 si riapre il diario di bordo di “Linea Blu””. In viaggio con Donatella Bianchi - SMSNEWSOFFICIAL : Nuova puntata di #LineaBlu sabato 4 luglio alle 14 su Rai1 @donabianchi1 - SMSNEWSOFFICIAL : Nuova puntata di “Linea Blu” sabato 4 luglio alle 14 su Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Linea Blu Ascea, la visita di Linea Blu porta bene: tartaruga nidifica sulla spiaggia Giornale del Cilento Cairese: i colori sono il giallo e il blu, ma la linea è verdissima

Cairo Montenotte. Gli innesti di Poggi e Bablyuk ,annunciati negli scorsi giorni, testimoniano la volontà della Cairese di dare la possibilità di esprimersi in un torneo importante come quello di Ecce ...

Analisi Auditel della serata di venerdì 3 luglio...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 18% di ...

Cairo Montenotte. Gli innesti di Poggi e Bablyuk ,annunciati negli scorsi giorni, testimoniano la volontà della Cairese di dare la possibilità di esprimersi in un torneo importante come quello di Ecce ...La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 18% di ...