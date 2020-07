Inter, Zazzaroni: “Eriksen? Non mi sta piacendo, è un rallentatore” (Di sabato 4 luglio 2020) Ivan Zazzaroni, è Intervenuto durante il programma radiofonico “Deejay Football Club” in onda su Radio Deejay, e ha parlato di Christian Eriksen e del suo rendimento nell’Inter di Antonio Conte: “Eriksen? Non mi sta piacendo tantissimo, mi sembra un rallentatore, uno che gioca molti palloni. Però boh, con quei due davanti… L’Inter, secondo me, è più forte quando verticalizza in fretta”. Leggi su sportface

