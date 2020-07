**Fisco: Gualtieri, 'Lavoreremo con sindacati per rendere strutturale taglio cuneo fiscale'** (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ora si parte con un progetto più organico che renderà strutturale questo taglio del cuneo fiscale che è una delle grandi riforme che questo governo intende portare avanti". Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, a margine del Consiglio confederale nazionale Uil. Per quanto riguarda più in generale la riforma fiscale il ministro ha sottolineato che questa sarà fatta continuando "con il dialogo con le parti sociali, così com'è avvenuto con il taglio del cuneo". Leggi su iltempo

Ultime notizie e ultim’ora di oggi, sabato 4 luglio 2020: gli annunci del premier Conte sul fronte economico all’assemblea Uil. Decreto semplificazioni in Cdm lunedì e tavolo per la riforma del fisco ...

Fisco, Conte: "Riparte il tavolo per la riforma". E sul decreto Semplificazioni: "Lunedì sarà sul tavolo del cdm"

Le notizie oggi degne di nota sul fronte economico sono due: per prima cosa all'inizio della prossima settimana il decreto Semplificazioni verrà approvato in consiglio dei ministri. Poi, sempre in set ...

