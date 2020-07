E’ crisi Roma. La squadra si lamenta della preparazione, Fonseca è in confusione (Di sabato 4 luglio 2020) Domani sera, al San Paolo, il Napoli affronterà una Roma in aperta crisi. Il quadro che fanno i quotidiani dell’atmosfera in casa giallorossa rasenta i limiti del drammatico. James Pallotta ha definito la partita contro l’Udinese «embarrassing» e adesso la posizione di Fonseca in panchina è ufficialmente a rischio, scrive il Corriere della Sera. Che continua: “Per cercare di salvare il salvabile, Fonseca e la squadra si sono parlati ieri a Trigoria. Non è stato un monologo dell’allenatore ma una seduta di terapia di gruppo, dove anche i giocatori hanno avuto molto da dire. Il portoghese è sembrato in confusione un po’ a tutti, dirigenza compresa”. Nell’incontro di ieri, scrive la Gazzetta dello Sport, i giocatori hanno evidenziato al tecnico che “si sentano privi di energie, segno di una ... Leggi su ilnapolista

