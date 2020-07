Derby della Mole senza storia, Juve-Toro finisce 4-1 (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Derby senza storia quello che è andato in scena allo Juventus Stadium oggi pomeriggio vinto dai bianconeri per 4-1. Troppo forte la squadra di Sarri, troppo evidente il divario tecnico e troppo diverse le motivazioni. La Juventus in cerca di un'altra vittoria per staccare la Lazio (che alle 21.45 ospita il Milan), il Torino intenzionato a fare punti per mantenersi lontano dal terz'ultimo posto, attualmente occupato dal Lecce. I bianconeri, che schieravano in porta Gigi Buffon che cosi' ha timbrato il suo 648esimo cartellino in serie A, record di sempre nel campionato italiano (meglio, nell'ordine, di Mandini, Totti e Zanetti), si sono presentati con la stessa formazione che ha vinto a Genova col tridente composto da Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. Il Torino di Longo rispondeva con un 3-4-3 con Verdi, Belotti e Berenguer in avanti. Meitè e Lukic in mezzo ... Leggi su agi

