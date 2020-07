Carlo Verdone “come in prigione si vive una sola volta” (Di sabato 4 luglio 2020) Carlo Verdone, l’idea del drive in per lui è totalmente fuori luogo Carlo Verdone ospite a Top 10 parla dell’uscita del suo ultimo film “Si vive una volta sola” che in realtà sarebbe dovuto andare nei cinema già da marzo, ma che è stato rinviato a causa del lockdown. Un capolavoro che chiunque sta aspettando. Ma cosa pensa Verdone della soluzione applicata al mondo dei film e dei cinema post pandemia? Per quanto riguarda la soluzione del Drive In, guardare il film scelto in auto, è assolutamente scettico. Si dà poco valore a ciò che si va a vedere. Infatti lui immagina qualcosa di simile: caldo, in auto, sigaretta accesa e magari una bella pomiciata, questo è il mondo dei giovani e probabilmente non soltanto. E il film? Nessuno lo vede, così viene svalutato. Carlo Verdone, ecco come ha trascorso ... Leggi su kontrokultura

