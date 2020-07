Camion contro gruppo di ciclisti: muore una 51enne a Lonato (Di sabato 4 luglio 2020) Camion contro gruppo di ciclisti: impatto letale stamattina a Lonato che ha portato alla morte di una donna. Gli altri in sua compagnia, fortunatamente, non hanno avuto gravi conseguenze. Ecco cosa è successo. Camion contro un gruppo di ciclisti: è tragedia a Lonato del Garda. Nell’impatto, infatti, è morta una donna di 51 anni. Ma … L'articolo Camion contro gruppo di ciclisti: muore una 51enne a Lonato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Roberta Agosti, ciclista tesserata per il Team Millennium di Brescia, è morta travolta da un camion a Castel Venzago, vicino a Lonato (Brescia) La ciclista Roberta Agosti morta travolta da un camion R ...E' morta in provincia di Brescia travolta da un camion mentre era in sella della sua bicicletta, Roberta Agosti. La ciclista cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia, ha perso la vit ...