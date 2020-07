Calciomercato Juve: idea Dzeko, Paratici ci prova per il bosniaco (Di sabato 4 luglio 2020) Dzeko alla Juve, la richiesta di Sarri a Paratici: i bianconeri ci provano. Il centravanti bosniaco può essere una soluzione La Juventus pensa anche ad Edin Dkeko della Roma e lo fa, scrive Tuttosport, per esplicita richiesta di Maurizio Sarri a Fabio Paratici. Il centravanti bosniaco piace per caratteristiche, esperienza internazionale e costo moderato. Gli ottimi rapporti con la Roma permetterebbero una trattativa più facile rispetto a quella da imbastire con il Napoli per Milik. Ma ci sono degli svantaggi: il giocatore è un classe ’86 e quindi un profilo poco coerente con il progetto di ringiovanimento del club. Inoltre guadagna 7 milioni all’anno, non pochi per una società che intende abbattere il proprio monte ingaggi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gravina: la passione dei sostenitori è l’anima del calcio

Come sta andando il mondo del calcio in questo particolare momento? A questi ed altri interrogativi risponde oggi Gabriele Gravina in una intervista rilasciata al quotidiano sportivo Tuttosport “Non e ...

