Rimpasto di governo, la preda di Macron arriva dalla destra (Di venerdì 3 luglio 2020) Dopo le dimissioni di Edouard Philippe, che rientra a Le Havre dove è stato eletto sindaco, la sorpresa dello chef è la nomina a primo ministro di Jean Castex, quasi sconosciuto ai più anche se ha gestito (con successo) la fine del lockdown: 55 anni, 4 figlie, enarca, alto funzionario dalle molteplici cariche (6 e relativi stipendi), ex vice segretario generale dell’Eliseo con Sarkozy, attualmente sindaco di Prades (cittadina dei Pirenei orientali) eletto sulla lista dei Républicains. L’accoglienza non è … Continua L'articolo Rimpasto di governo, la preda di Macron arriva dalla destra proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

«Il problema non è chi frena e chi corre, ma come si corre». E al Pd, vicesegretario Andrea Orlando, non sta bene che il premier decida da solo, o che non decida affatto? «Il punto non è se lo fa da s ...

