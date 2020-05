Silvia Romano liberata a 30km da Mogadiscio

Leggi su bufale

(Di sabato 9 maggio 2020) Una ferita aperta per tutti gli Italiani è stata la prigionia di, più volte vittima. Dapprima dei suoi rapitori, poi dei “patriotti somaristi da tastiera” che dall’alto delle loro comode vite hanno berciato ogni possibile ingiuria e cattiveria contro una donna imprigionata per la colpa di star facendo del bene. Ma tra tante pessime notizie, finalmente ne compare una buona.da: non è una bufala e vi diamo questa notizia con la più viva soddisfazione., la volontaria milanese di 25 anni rapita in Kenya il 20 novembre del 2018, è stata. “Sono stata forte e ho resistito. Sto bene e non vedo l’ora di ritornare in Italia”. Queste le prime parole dia 30 chilometri da, in un’operazione dell’intelligence ...