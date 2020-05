Sentenza Tar | Boccia alla Calabria | ' Le leggi non si discutono | si applicano'

Leggi su citynow

"Le sentenze e lenon sima si. E questo deve valere per ognuno di noi. La sicurezza sui luoghi di lavoro per lavoratori e cittadini è una nostra priorità assoluta nell'emergenza Covid-19. Il governo sta facendo ripartire il Paese in sicurezza. Non è la stagione delle divisioni, dei protagonismi e dell'individualismo". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, dopo che il Tar ha accolto il ricorso del governo sull'ordinanza della regioneanche:, ordinanza Santelli: arriva il verdetto del Tar Fonte: Adnkronos