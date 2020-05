Chiedetelo a mia madre U&D | raptus di Sirius | cosa c' è dietro il

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 maggio 2020) Giura di essere pazzo di Gemma Galgani. Giura che; tutto vero. Adesso Nicola Vivarelli, aliasa Uomini e donne, deve spiegare ai telespettatori come mai abbia deciso di corteggiare la Dama settantenne. E, dopo gli ultimi giorni di burrasca, l'ufficiale delle navi da crociera dice: “a mia- tuona su Chi. Sono in mare per 8 mesi, quando mi fermo torno a casa e l'appuntamento con Gemma; un rito sia per me, sia per mamma Luisella, sia per nonna. Il motivo per cui sto corteggiando Gemma? Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso”. Insomma,- che aveva fatto intendere di far parte della Marina Militare e poi si; scoperto essere la Marina Mercantile - vuole fare sul serio. Anche Gemma sembra abbastanza presa da lui. Tina, invece, come da tradizione, l'ha attaccata dal primo giorno. Ci sarà il ...