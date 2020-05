Calano i contagi, 194 i decessi (Di sabato 9 maggio 2020) Il totale delle persone che hanno contratto il virus, a oggi, è 218.268, con un incremento rispetto a ieri di 1.083 nuovi casi. Lo riferisce la Protezione Civile. Il numero totale di attualmente positivi è di 84.842, con una decrescita di 3.119 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.034 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 134 pazienti rispetto a ieri. 13.834 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 802 pazienti rispetto a ieri. 69.974 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 194 e portano il totale a 30.395. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 103.031, con un incremento di 4.008 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.262 in Lombardia, 13.934 in Piemonte, ... Leggi su ildenaro Coronavirus - 194 vittime in 24 ore : i morti salgono a 30.395. Calano i contagi anche in Lombardia - otto Regioni sotto quota 10

Coronavirus - il bollettino della Protezione Civile : i contagi calano - oltre 4000 guariti

