Uomini e Donne: l’alchimista potrebbe essere un ex scelta, ecco le nuove prove (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo alcune ipotesi su chi possa essere l’alchimista, una tesi che gira nel web pare essere davvero quella corretta. ecco chi potrebbe essere Uomini e Donne: chi è l’alchimista? Giovanna Abate ha partecipato, insieme a Gemma Galgani, al nuovo format di Uomini e Donne che è andato in onda per due settimane. Le due protagoniste del programma dovevano conoscere persone tramite chat. Nonostante i bassi ascolti della nuova modalità, Gemma e Giovanna hanno davvero conosciuto qualcuno che può suscitare in loro un interesse. Se Gemma è rimasta ammaliata dal ventiseienne che adesso è travolto dalla bufera sui social e non solo, Giovanna è davvero molto interessata a colui che si fa chiamare l’alchimista. Quest’ultimo aveva l’opportunità di farsi vedere nel loro primo incontro, ma ha deciso di tenere la ... Leggi su kontrokultura Uomini e Donne - anticipazioni : Giovanna scoprirà l’identità di “Alchimista”

Uomini e Donne - Ida Platano si sfoga : “Sto facendo di tutto”

Uomini e Donne/ Anticipazioni 8 maggio : Cuore di Poeta batte Sirius per Gemma? (Di venerdì 8 maggio 2020) Dopo alcune ipotesi su chi possal’alchimista, una tesi che gira nel web paredavvero quella corretta.chi: chi è l’alchimista? Giovanna Abate ha partecipato, insieme a Gemma Galgani, al nuovo format diche è andato in onda per due settimane. Le due protagoniste del programma dovevano conoscere persone tramite chat. Nonostante i bassi ascolti della nuova modalità, Gemma e Giovanna hanno davvero conosciuto qualcuno che può suscitare in loro un interesse. Se Gemma è rimasta ammaliata dal ventiseienne che adesso è travolto dalla bufera sui social e non solo, Giovanna è davvero molto interessata a colui che si fa chiamare l’alchimista. Quest’ultimo aveva l’opportunità di farsi vedere nel loro primo incontro, ma ha deciso di tenere la ...

matteosalvinimi : #Salvini: Da ex ministro dell'Interno sono solidale con uomini e donne delle Forze dell'Ordine che sono costretti d… - matteosalvinimi : #Salvini: Questa è la prova del nove: o l'Europa si rifonda da cima a fondo, rimettendo al centro le donne e gli uo… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia ri… - martadeep : Si deve anche considerare il fatto che le donne hanno più tipologie di interventi a disposizione rispetto agli uomi… - italy_exit : Alla fine le nuove 5?? sono 'uomini' e 'donne' pronti a tutto per non mettere a rischio le loro nuove condizioni soc… -