Pavoletti | «Napoli? A livello umano mi ha dato tanto Non è colpa di nessuno l’addio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il Secolo XIX intervista Leonardo, centravanti del Cagliari, ex. Parla anche dei suoi trascorsi in azzurro. «Ami ha, in campo il matrimonio non è ana buon fine, ma non èdi. A posteriori potrei dire che ho sbagliato ad andare, ma a quell’età, dopo che sei arrivato in A e con l’occasione di fare la Champions contro il Real era il momento di provarci». Sulla ripartenza della Serie A: «Mi auguro che i numeri del contagio continuino ad abbassarsi e che arrivi la quiete dopo la tempesta. E sì, spero che il calcio possa ripartire, trovando i metodi giusti per farlo» L'articolo: «? Ami ha. Non èdil’addio» ilsta.