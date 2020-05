Paolo Fox e I Fatti vostri, la decisione definitiva. Succede dopo due mesi di assenza (Di venerdì 8 maggio 2020) Splendida notizia per i fan di Paolo Fox. L’astrologo è inFatti pronto per ritornare a ‘I Fatti vostri’ con la sua classica rubrica dell’oroscopo. Secondo quanto riferito da ‘TvBlog’, l’uomo ha effettuato un collegamento tramite Skype al programma in questione per fare chiarezza su una vicenda che ha causato moltissime polemiche. Lui è stato assente dalla trasmissione Rai per 2 mesi, a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, e si è preferito dare spazio alla cronaca. In questi giorni inFatti continua a girare in rete un video nel quale Paolo parla di un 2020 “di grandi successi”. Tantissima l’ironia degli internauti e c’è anche chi lo ha criticato. dopo aver fatto alcune precisazioni in merito, è arrivato l’annuncio che tutti aspettavano: il suo gran ritorno ... Leggi su caffeinamagazine Oroscopo : Paolo Fox svela quando torna a I Fatti Vostri. Il chiarimento

