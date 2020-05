Governo, Renzi chiede un “patto alla tedesca” per restare (Di venerdì 8 maggio 2020) Matteo Renzi dopo l’incontro con il premier Conte chiede un patto alla tedesca per restare, lo stesso chiesto da M5S e Lega e duramente criticato Renzi non ci sta a restare fuori dai giochi politici. Dopo i lunghi attacchi, specialmente sulla piattaforma di Facebook, dove chiedeva a gran voce la riapertura di negozi anche con la disapprovazione di esperti e scienziati. Ora sono altri i nodi che dovranno districarsi: un patto che garantisca la posizione del suo partito Italia Viva, la mozione di sfiducia verso il ministro Bonafede e la proposta della ministra Bellanova. Per ora lo scontro sembra placato come afferma lo stesso “se Conte fa le cose giuste, vada avanti“, ha detto. Il patto alla tedesca “Non ho un problema personale con lui, il mio problema sono le cose da fare per l’Italia. Al premier proponiamo di stilare un contratto di programma alla ... Leggi su zon Governo - ora Renzi per restare chiede un contratto alla tedesca. Boschi a fine novembre diceva : “Errore - anche da punto di vista costituzionale”

Silvio : "Ora cambio di governo prematuro Non mi occupo delle tattiche di Renzi"

