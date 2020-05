Entro 50 anni un terzo della popolazione mondiale vivrà in un caldo insopportabile

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 maggio 2020) Tra cinquant’- un arco di tempo relativamente breve - le temperature si alzeranno talmente tanto da essere insopportabili e tre miliardi di umani vivranno come si vive oggi nel deserto del Sahara, con una temperatura media di 29 gradi. Lo afferma uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science, condotto da un gruppo di ricercatori in Cina, Europa ed America. Stando a quanto riportato, nei prossimi decenni l’uomo sperimenterà un aumentotemperatura di 7,5°C.Una vera e propria rivoluzione del clima che potrebbe letteralmente distruggere la “nicchia ecologica” in cui l’uomo ha prosperato fino ad oggi: la maggior parte degli esseri umani vive infatti in territori dalle temperature medie annue comprese tra 6°C e 28°C, l’ideale per la salute umana e le produzioni ...