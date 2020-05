Uil: non servono diktat ma soluzioni concrete e confronto (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Serve subito una legge per affrontare e superare le emergenze e per dare finalmente una risposta al precariato. La scuola, non verra’ sottolineato ai abbastanza, svolge una funzione fondamentale, costituzionalmente garantita e merita una guida responsabile e democratica, aperta al dialogo e al confronto con le parti sociali e con l’intero Parlamento”. Cosi’ i segretari generali della Uil Lazio e della Uil Scuola Lazio, Alberto Civica e Saverio Pantuso. “La Ministra Azzolina ha per l’ennesima volta rifiutato qualsiasi confronto, anche parlamentare- proseguono i sindacalisti- Mentre e’ proprio sul confronto che dovrebbe basarsi qualsiasi procedura, soprattutto se relativa al mondo della scuola e dell’istruzione, presente e futuro. Agire in continuita’, significa valorizzare il lavoro dei docenti e degli ATA che ... Leggi su romadailynews Adriana Volpe e il presunto flirt con Antonio Zequila - parla il marito Roberto Parli : "Mi ha giurato che non c'è stato nulla"

Flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe - parla il marito : ”Mi ha giurato che non c’era stato nulla”

Adriana Volpe e Zequila - Roberto Parli : "Non c'è stato nulla"/ "Lei me l'ha giurato!" (Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – “Serve subito una legge per affrontare e superare le emergenze e per dare finalmente una risposta al precariato. La scuola, non verra’ sottolineato ai abbastanza, svolge una funzione fondamentale, costituzionalmente garantita e merita una guida responsabile e democratica, aperta al dialogo e alcon le parti sociali e con l’intero Parlamento”. Cosi’ i segretari generali della Uil Lazio e della Uil Scuola Lazio, Alberto Civica e Saverio Pantuso. “La Ministra Azzolina ha per l’ennesima volta rifiutato qualsiasi, anche parlamentare- proseguono i sindacalisti- Mentre e’ proprio sulche dovrebbe basarsi qualsiasi procedura, soprattutto se relativa al mondo della scuola e dell’istruzione, presente e futuro. Agire in continuita’, significa valorizzare il lavoro dei docenti e degli ATA che ...

Strill_it : Cassa integrazione, Biondo (Uil Calabria): “Inps acceleri, maggioranza dei lavoratori non ha percepito un euro” - Meadmandedeg : RT @LucaCapra67: Ad oggi solo #bancaintesa ha anticipato la #cassaintegrazione Le altre banche rispondono picche È vergognoso tutto ciò, ed… - LucaCapra67 : Ad oggi solo #bancaintesa ha anticipato la #cassaintegrazione Le altre banche rispondono picche È vergognoso tutto… - lucailenia04 : @matteorenzi Ma lei non doveva levarsi dalla politica dopo uil referendum? E sta ancora lì attaccato alla poltrona… - uiltucs : #DalTuoTerritorio Uil, Uilfpl, Uiltucs Asti: 'Per la presa in carico dei pazienti #Covid19 non inseguire estemporan… -

Ultime Notizie dalla rete : Uil non Cassa integrazione, Biondo (Uil Calabria): “Inps acceleri, maggioranza dei lavoratori non ha percepito un euro” Strill.it I sindacati denunciano: “Il trasporto pubblico non rispetta le misure di sicurezza”

Il Dpcm del 26 aprile prevede “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” con specifiche direttive finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del Covid nelle attività di trasporto pub ...

Sanità privata, Fp Cgil Roma Lazio: “Serve il contratto, e serve subito. Non ci fermeremo fino allo sciopero”

Indetto ieri dalle sigle nazionali Cgil Cisl Uil lo stato di agitazione della sanità privata accreditata, si riapre la mobilitazione per il rinnovo del contratto con Aris e Aiop nel Lazio, dove le str ...

Il Dpcm del 26 aprile prevede “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” con specifiche direttive finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del Covid nelle attività di trasporto pub ...Indetto ieri dalle sigle nazionali Cgil Cisl Uil lo stato di agitazione della sanità privata accreditata, si riapre la mobilitazione per il rinnovo del contratto con Aris e Aiop nel Lazio, dove le str ...