The Legend of Zelda sviluppato da Retro Studios: Spuntano in rete concept art di un progetto cancellato (Di giovedì 7 maggio 2020) A quanto pare un progetto The Legend of Zelda, ora annullato, era in fase di pre-produzione presso Retro Studios, lo sviluppatore di proprietà di Nintendo dietro Metroid Prime.Le idee per il progetto sono state messe in mostra in diverse gallerie in una serie di concept art, disegnate dall'ex artista dei Retro Studios Sammy Hall. Il tono del gioco doveva essere molto cupo ed oscuro, progettato per offrire una storia originale attorno alla Master Sword, ambientata nel ramo del "cattivo finale" della trama della serie, quella in cui Link non riesce a sconfiggere Ganon in Ocarina of Time. Forse la cosa più sorprendente è che Link, l'eroe della serie, non compare in nessuna delle tavole pubblicate. Invece, il suo posto è preso da uno Sheik maschio, un personaggio normalmente rappresentato come un alter ego per Zelda."Ecco una divertente pre-pre-pre-produzione ... Leggi su eurogamer The Legend of Zelda sviluppato da Retro Studios? Spuntano in rete concept art di un progetto cancellato

Nintendo Switch : Animal Crossing - Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda tra le 10 IP più vendute

