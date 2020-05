Sono un gay mancato | web in rivolta per la frase choc di Povia in tv

SirDistruggere : Povia in diretta da Vieni da me 'mi piacciono le pulizie sono un gay mancato'. Praticamente: chi fa le pulizie è ga… - IlContiAndrea : #Povia a #Vienidame: “Amo le pulizie, io sono fissato con questo. Sono un gay mancato” Si sa benissimo lui chi è,… - trash_italiano : Povia a Vieni da Me: 'mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato'. Caterina Balivo si infuria - Marcellinosuper : RT @giuliaselvaggi2: #Povia: 'Adoro fare le pulizie, sono un gay mancato'. Più che altro un nulla riuscito. - biascoleonardo : RT @PamelaFerrara: #Povia: 'Mi piace fare le pulizie, sono un gay mancato'. In compenso è un troglodita riuscitissimo -

