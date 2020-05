Sci alpino, Dominik Paris: “Il recupero procede bene, spero di tornare a fine novembre in Nord America” (Di giovedì 7 maggio 2020) Dominik Paris solitamente non è uno di quegli atleti che ama troppo parlare davanti ai microfoni o taccuini. Quando lo fa, tuttavia, è sempre indicativo e interessante da ascoltare avendo una grande capacità di leggere momenti e situazioni. L’occasione ideale è arrivata grazie ad una lunga intervista rilasciata al sito della Fisi, nella quale il campione nativo della Val d’Ultimo si è sottoposto a numerose domande da parte di tifosi e appassionati degli sport invernali. Gli argomenti sono stati svariati e, ovviamente, grande interesse hanno suscitato le sue risposte sulla convalescenza post-infortunio di gennaio. “E’ ormai da qualche mese che sono a casa e in queste ultime settimane ho cominciato a lavorare più intensamente dal punto di vista fisico – spiega -. Mi sento bene, ho fatto i controlli programmati e ... Leggi su oasport Olimpiadi Invernali Innsbruck 1976 : il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia super nello sci alpino

Sci alpino - decisa per la stagione 2020-2021 la composizione delle squadre maschili

Sci alpino - decisa la composizione delle squadre femminili per la prossima stagione (Di giovedì 7 maggio 2020)solitamente non è uno di quegli atleti che ama troppo parlare davanti ai microfoni o taccuini. Quando lo fa, tuttavia, è sempre indicativo e interessante da ascoltare avendo una grande capacità di leggere momenti e situazioni. L’occasione ideale è arrivata grazie ad una lunga intervista rilasciata al sito della Fisi, nella quale il campione nativo della Val d’Ultimo si è sottoposto a numerose domande da parte di tifosi e appassionati degli sport invernali. Gli argomenti sono stati svariati e, ovviamente, grande interesse hanno suscitato le sue risposte sulla convalescenza post-infortunio di gennaio. “E’ ormai da qualche mese che sono a casa e in queste ultime settimane ho cominciato a lavorare più intensamente dal punto di vista fisico – spiega -. Mi sento, ho fatto i controlli programmati e ...

OA_Sport : #Sci alpino, Dominik #Paris: “Il recupero procede bene, spero di tornare a fine novembre in Nord America” - ValserianaNews : Fisi Bergamo: 5 atleti della federazione bergamasca convocati nella nazione di sci alpino. - nanox_ski_wax : RT @Fisiofficial: Nome per nome la composizione delle nuove squadre maschili di sci alpino per la stagione 2020/21 - nanox_ski_wax : RT @Fisiofficial: Nome per nome la composizione delle nuove squadre femminili di sci alpino per la stagione 2020/21 - AlpiFisi : Sci alpino: la composizione della formazione “rosa” per la prossima stagione di CdM -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, la squadra italiana maschile 2020/2021 QUOTIDIANO.NET Sci alpino, Dominik Paris: “Il recupero procede bene, spero di tornare a fine novembre in Nord America”

Dominik Paris solitamente non è uno di quegli atleti che ama troppo parlare davanti ai microfoni o taccuini. Quando lo fa, tuttavia, è sempre indicativo e interessante da ascoltare avendo una grande c ...

Bruno Gattai, quanti ricordi: "Io, Albertone e le telecronache con campioni che hanno fatto la storia"

La voce iconica dello sci alpino per quasi un ventennio, si è raccontato nel corso della trasmissione "Puppo&Ambesi Live by night" ospitata da NEVEITALIA. E gli spunti sono stati tutt'altro che banali ...

Dominik Paris solitamente non è uno di quegli atleti che ama troppo parlare davanti ai microfoni o taccuini. Quando lo fa, tuttavia, è sempre indicativo e interessante da ascoltare avendo una grande c ...La voce iconica dello sci alpino per quasi un ventennio, si è raccontato nel corso della trasmissione "Puppo&Ambesi Live by night" ospitata da NEVEITALIA. E gli spunti sono stati tutt'altro che banali ...