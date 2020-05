Little Fires Everywhere, l’attesa miniserie Hulu in Italia su Amazon Prime Video (Di giovedì 7 maggio 2020) La Disney con l’acquisto di Fox si è aggiudicata anche la piattaforma Hulu, dove ha intenzione di mantenere i prodotti più adulti rispetto a Disney+. Questa strategia è confermata dall’intenzione di lanciare entro il 2021 la piattaforma nel resto del mondo, magari con un bundle come quello che viene proposto negli USA. Intanto in attesa di questo ampliamento del servizio Little Fires Everywhere, una delle serie più acclamate dell’anno su Hulu, in Italia sarà distribuita da Amazon Prime Video. Basato sul romanzo del 2017 di Celeste Ng, Little Fires Everywhere segue i destini incrociati dei Richardson, la famiglia modello, e di una madre enigmatica e sua figlia che stravolgeranno le loro vite. La storia esplora vari temi come quanto i segreti possano pesare, la natura dell’arte e dell’identità, la ... Leggi su giornalettismo Svelati data e trailer di Little Fires Everywhere su Prime Video con il duo Kerry Washington-Reese Witherspoon

Little Fires Everywhere con Reese Witherspoon su Amazon Prime Video Italia : ecco quando

Little Fires Everywhere la miniserie con Kerry Washington e Reese Witherspoon arriva su Prime Video! (Di giovedì 7 maggio 2020) La Disney con l’acquisto di Fox si è aggiudicata anche la piattaforma, dove ha intenzione di mantenere i prodotti più adulti rispetto a Disney+. Questa strategia è confermata dall’intenzione di lanciare entro il 2021 la piattaforma nel resto del mondo, magari con un bundle come quello che viene proposto negli USA. Intanto in attesa di questo ampliamento del servizio, una delle serie più acclamate dell’anno su, insarà distribuita da. Basato sul romanzo del 2017 di Celeste Ng,segue i destini incrociati dei Richardson, la famiglia modello, e di una madre enigmatica e sua figlia che stravolgeranno le loro vite. La storia esplora vari temi come quanto i segreti possano pesare, la natura dell’arte e dell’identità, la ...

Teleblogmag : L’attesissima serie basata sul bestseller di Celeste Ng del 2017 sarà disponibile in esclusiva per i clienti Prime… - andreafrancesco : RT @badtasteit: #LittleFiresEverywhere: l'intensa serie arriva su Amazon Prime Video il 22 maggio - rikcristil : RT @dituttounpop: Su @PrimeVideoIT arriva #LittleFiresEverywhere dal 22 maggio la miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington (per c… - badtasteit : #LittleFiresEverywhere: l'intensa serie arriva su Amazon Prime Video il 22 maggio - EnfantProdige : RT @dituttounpop: Su @PrimeVideoIT arriva #LittleFiresEverywhere dal 22 maggio la miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington (per c… -