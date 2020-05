Cuccarini e Matano | auguri alla d’Urso in tv | reazione in diretta di Barbara

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 7 maggio 2020)e Albertoa sorpresa ad’Urso a La Vita in. La conduttrice lo apprende in onda a Pomeriggio 5: lae il retroscena su Lorella Oggi 7 maggio,d’Urso ha spento 63 candeline e a sorpresa ha incassato gliconcorrenza. Vale a dire quelli di Alberto … L'articolod’Urso in tv:indiproviene da Gossip e Tv.