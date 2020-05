Coronavirus, Ue: “Ci aspetta una delle recessioni più profonde di sempre”. Le conseguenze (Di giovedì 7 maggio 2020) Proprio mentre i dati sui contagi iniziano a farci tirare un sospiro di sollievo, le previsioni economiche su quello che sarà il futuro post pandemia ci costringono oggi a frenare l’entusiasmo. Il Coronavirus non ha messo in ginocchio solo l’Italia, ma l’intera Euro Zona è a rischio collasso adesso: rientrata l’emergenza sanitaria, infatti, i problemi per l’Ue non saranno finiti, ma forse potranno considerarsi appena iniziati. Le previsioni della Commissione europea: “Ci aspetta una delle recessioni più profonde di sempre” Mercoledì 6 maggio la Commissione europea ha reso noto che, secondo le sue ultime previsioni, l’economia europea si ridurrà del 7,4% quest’anno. Il 2020, dunque, farà segnare grosse perdite agli Stati europei, tanto che gli esperti Ue hanno affermato che saremo ... Leggi su quifinanza USA “CINA HA MENTITO E ACCUMULATO SCORTE SANITARIE”/ Uk “Su origine coronavirus...”

TRUMP “VACCINO CORONAVIRUS NEL 2020”/ Ministro tedesco replica “Ci vorranno anni”

Coronavirus - dalla Germania parlano chiaro : “Ci potrebbero volere anni prima di un vaccino efficace” (Di giovedì 7 maggio 2020) Proprio mentre i dati sui contagi iniziano a farci tirare un sospiro di sollievo, le previsioni economiche su quello che sarà il futuro post pandemia ci costringono oggi a frenare l’entusiasmo. Ilnon ha messo in ginocchio solo l’Italia, ma l’intera Euro Zona è a rischio collasso adesso: rientrata l’emergenza sanitaria, infatti, i problemi per l’Ue non saranno finiti, ma forse potranno considerarsi appena iniziati. Le previsioni della Commissione europea: “Ciunapiùdi sempre” Mercoledì 6 maggio la Commissione europea ha reso noto che, secondo le sue ultime previsioni, l’economia europea si ridurrà del 7,4% quest’anno. Il 2020, dunque, farà segnare grosse perdite agli Stati europei, tanto che gli esperti Ue hanno affermato che saremo ...

beppe_grillo : L’#Europa ha urgente bisogno di rendere il suo sistema alimentare più #sostenibile e la pandemia di coronavirus ci… - fattoquotidiano : Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino non ci farà uscire presto da incubo. Plasma? Dà risultati ma ci sono rischi com… - rubio_chef : I ricchi stanno diventando più ricchi e i poveri sempre più poveri. Se non useremo queste forme di protesta pacific… - SorryNs : RT @RadioSavana: Qualcuno avvisi #Bellanova che abbiamo trovato in giro una #risorsaINPS da regolarizzare subito. Però ci sembra sprecato p… - nabu65 : RT @NicolaRaiano: Questa è la costiera del casertano. Due giorni per rovinare tutto, solo due giorni. Qui si che ci vorrebbero i lanciaf… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Ci Coronavirus e il laboratorio di Wuhan, Trump: prove contro la Cina Corriere della Sera