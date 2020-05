Programmi TV di stasera, mercoledì 6 maggio 2020. A «Chi l’ha visto?» si torna a parlare del caso Orlandi (Di mercoledì 6 maggio 2020) Emanuela Orlandi Rai1, ore 21.40: Meraviglie – La penisola dei tesori - Replica Rai1 ripropone Meraviglie – La penisola dei tesori. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese prende il via questa sera da Mantova, una città legata indissolubilmente al nome dei Gonzaga, i signori che l’hanno governata per quattro secoli rendendola uno straordinario gioiello italiano. Si visiterà il Palazzo Ducale con la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano. Tra tanti stupefacenti tesori, il racconto di una donna che del Cinquecento è stata una delle indiscusse protagoniste: Isabella d’Este. La seconda tappa del viaggio tra le meraviglie d’Italia è uno dei siti più spettacolari e famosi nel mondo: Piazza Navona a Roma. Dalle sue origini come stadio, voluto ... Leggi su davidemaggio Stasera in TV 6 Maggio 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi

Stasera in tv 6 maggio 2020. Tutti i film ed i programmi tv

Programmi TV di stasera - martedì 5 maggio 2020. Su Rai2 in 1^Tv i Ditelo Voi con «Gomorreide» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Emanuela Orlandi Rai1, ore 21.40: Meraviglie – La penisola dei tesori - Replica Rai1 ripropone Meraviglie – La penisola dei tesori. Il percorso attraverso i tesori del nostro paese prende il via questa sera da Mantova, una città legata indissolubilmente al nome dei Gonzaga, i signori che l’hanno governata per quattro secoli rendendola uno straordinario gioiello italiano. Si visiterà il Palazzo Ducale con la magnifica camera degli sposi dipinta da Andrea Mantegna e Palazzo Te con gli affreschi di Giulio Romano. Tra tanti stupefacenti tesori, il racconto di una donna che del Cinquecento è stata una delle indiscusse protagoniste: Isabella d’Este. La seconda tappa del viaggio tra le meraviglie d’Italia è uno dei siti più spettacolari e famosi nel mondo: Piazza Navona a Roma. Dalle sue origini come stadio, voluto ...

bnotizie : Guida Tv Mercoledì 6 maggio 2020 i programmi di stasera in tv oggi - infoitcultura : Stasera in TV 5 maggio: film e programmi - infoitcultura : Programmi TV da non perdere stasera, martedì 5 maggio - infoitcultura : Programmi tv stasera prima serata e film di martedì 5 maggio 2020 - infoitcultura : Stasera in Tv 4 Maggio 2020, film e programmi da non perdere in prima e seconda serata -