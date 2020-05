Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una (di due) nuove serie a tema «Tiger King» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il re delle tigri sognava Brad Pitt, ma a interpretarlo sul piccolo schermo sarà invece Nicolas Cage. Joe Exotic è uno dei personaggi più eccentrici, strani e bizzarri che abbiamo visto in televisione e il mese scorso è diventato quasi un tormentone mondiale. Da quando il documentario Tiger King è apparso su Netflix, l'autoproclamato re delle tigri che voleva diventare presidente, creare un impero di gatti selvatici ed eliminare un'attivista dal passato oscuro che gli dava fastidio, Joe Exotic si è visto ovunque. Quasi da un giorno all'altro, le celebrità hanno iniziato a pubblicare sui loro social network foto in cui erano vestite da Joe Exotic, hanno cantato le sue canzoni e condiviso le loro teorie su ciò che era accaduto e, non solo: si sono pure sfidate per aggiudicarsi il ruolo del “cantante country idolo di un ... Leggi su gqitalia Tiger King - Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie tv CBS sulla scia del boom su Netflix

Nicolas Cage sarà Joe Exotic nella serie tv su Tiger King -

Tiger King : Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il re delle tigri sognava Brad Pitt, ma a interpretarlo sul piccolo schermo sarà invece. Joeè uno dei personaggi più eccentrici, strani e bizzarri che abbiamo visto in televisione e il mese scorso è diventato quasi un tormentone mondiale. Da quando il documentarioè apparso su Netflix, l'autoproclamato re delle tigri che voleva diventare presidente, creare un impero di gatti selvatici ed eliminare un'attivista dal passato oscuro che gli dava fastidio, Joesi è visto ovunque. Quasi da un giorno all'altro, le celebrità hanno iniziato a pubblicare sui loro social network foto in cui erano vestite da Joe, hanno cantato le sue canzoni e condiviso le loro teorie su ciò che era accaduto e, non solo: si sono pure sfidate per aggiudicarsi il ruolo del “cantante country idolo di un ...

GianlucaOdinson : Tiger King, i fan non vogliono Nicolas Cage: David Spade è il sogno proibito - LuigiBicco : Essere scelto come protagonista per interpretare una serie televisiva tratta da una docu-serie, è proprio una roba… - zazoomnews : Tiger King Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie tv CBS sulla scia del boom su Netflix - #Tiger #Nicolas… - Matador1337 : COMPRO TUTTA LA PRIMA FILA (sì ho letto che è una serie, non puntualizzate su circolare) Nicolas Cage to play Joe… - sentieriselvagg : Tra prossime uscite imminenti e opere che sono attualmente in fase creativa, pronte però per essere realizzate, si… -