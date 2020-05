Ferrari | messaggio ai tifosi | “Pronti a ripartire con grinta”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 7 maggio 2020) "Il mondo sta attraversando un momento di difficoltà senza precedenti a causa della pandemia che da due mesi ha costretto molti paesi in tutto il mondo a ridurre drasticamente ogni tipo di attività chiedendo a tutti di rimanere a casa il più possibile per limitare al massimo la diffusione della malattia. Si tratta, in sostanza, di una gara differente dal solito che anche il nostro amato sport, la Formula 1, sta combattendo in attesa di capire quando finalmente i motori si potranno riaccendere. Siamo pronti acon la determinazione e la grinta che solo una squadra unita e forte anche dell'apporto di tutti voi riesce a mettere in campo". E' quanto si legge in undella Scuderiaai propri, visto lo stop del Mondiale di F1 per l'emergenza coronavirus.