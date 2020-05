(Di mercoledì 6 maggio 2020) Sto con lo stesso meraviglioso uomo da una decina d’anni. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia, ma ultimamente stiamo bene come non mai. Tranne a letto. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Compagni ossessivi

Internazionale

Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito. Sto con lo stesso meraviglioso uomo da una decina d’anni. Abbiamo avuto alti e bassi, come ogni coppia, ma ultimamente stiamo bene c ..."A. è un ragazzo con una buona media e un carattere mansueto. Non ha mai condiviso l'inferno che viveva a casa. Oggi contatterò il Miur e le forze dell'ordine per capire se sarà possibile per A. soste ...