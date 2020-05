Agenti di polizia attaccano una tigre gigante: era una statua di resina (Di mercoledì 6 maggio 2020) Una segnalazione di una tigre gigante nel bosco da parte di alcuni escursionistu, ha spinto le forze dell’ordine ad intervenire, nel Kent. Tuttavia, solo dopo aver smosso quasi tutta la caserma, è emerso che si trattasse di una statua di resina. Per fortuna gli Agenti hanno preso l’aneddoto con ironia. statua di resina presa per tigre gigante: le prime segnalazioni Circa 10 sono stati gli Agenti di polizia armati ad intervenire su questa tigre gigante. A coadiuvare la polizia vi era persino un equipaggio di elicotteri che sorvegliava la proprietà rurale in cui si trovava la tigre gigante. La segnalazione ricevuta su questo enorme animale in cattività si è pero rivelata essere un grande malinteso. Si trattava infatti di una statua costruita molti anni or sono. La polizia del Kent ha inviato gli ufficiali e un elicottero del National Air Air Service ... Leggi su kontrokultura USA - si schianta un elicottero : gravemente feriti due agenti di polizia

Anziana con difficoltà motorie esce per comprare le medicine al marito 92enne : si attiva la macchina di solidarietà degli agenti della Polizia Locale

Ultime Notizie dalla rete : Agenti polizia Questura di Crotone, assegnati 28 nuovi agenti di Polizia Il Crotonese La Polizia Locale dichiara guerra alle deiezioni canine

Fase 2, ma non solo. La Polizia Locale dichiara guerra alle deiezioni canine. Detentori di cani sotto osservazione, dunque, da parte degli agenti che effettueranno controlli mirati all'interno del ter ...

A 5 anni ruba il suv dei genitori e va in autostrada: “Volevo comprare una Lamborghini”

Il bambino in questione ha 5 anni, stava guidando il Suv di famiglia ed è stato fermato dagli agenti. I sospetti della polizia. Alla guida del Suv, il piccolo è riuscito a… Leggi ...

