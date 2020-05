Whatsapp | condivisioni crollate del 70% per via delle restrizioni

Leggi su chenews

(Di martedì 5 maggio 2020) Le nuovevolte ad impedire la diffusioni di fake news, soprattutto i questo periodo di emergenza, stanno sortendo i primi effetti:calate del 70% Getty ImagesCi è già capitato a tutti, sia di ricevere, sia di inoltrare messaggi che a loro volta erano stati inoltrati a noi. Ma in un periodo così difficile, come quello caratterizzato dalla pandemia da coronavirus, la comunicazione e la condivisione di informazioni corrette diventa fondamentale. Soprattutto in questi mesi, per via di, l’applicazione di messaggistica più utilizzata, si sono diffusi messaggi, o note audio, riguardanti informazioni circa il contagio di coronavirus. Molte di queste comunicazioni o notizie si sono presto rivelate fake news. Nonostante ciò molte persone continuano a credere ai messaggi che arrivano su. Ed ...