Sampdoria | Bereszysnki | «Sono pronto per gli allenamenti»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 maggio 2020) Il terzino dellaBereszynski ha raccontato il periodo di quarantena dopo aver contratto il Coronavirus Bartosz Bereszynski ha vissuto sulla propria pelle il Coronavirus: «Mi aspettavo di essere positivo. Una persona del nostro team aveva confermato il contagio e altre due o tre avevano segnalato una temperatura corporea elevata. Anche io ho provato disturbi del genere. Quando scopri cose simili, ti colpiscono sempre. Da subito ho iniziato a preoccuparmi per i miei cari. Ero consapevole che questo virus nel mio corpo potesse essere stato in circolazione da un po’ di tempo, ma per fortuna mio figlio non è stato contagiato». LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA «Si sa che i contagiati posavere problemi respiratori, ma per fortuna io non li ho accusati. Misentito stanco per due settimane, ma questo è normale quando il corpo ...