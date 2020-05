L’atto di accusa “formale” di Trump contro Bill Gates e l’OMS per genocidio e falsa pandemia (è una bufala) (Di martedì 5 maggio 2020) Il momento è quello delle decisioni irrevocabili, raga. “Eccolo l’atto di accusa formale dell’amministrazione #Trump contro Bill #Gates e l’#OMS per genocidio e falsa pandemia. Pubblicato presso L’Office of the Registrar for The United States of America. Scorrendo in basso alla data del 27 aprile 2020 troverete il documento scaricabile in PDF”, si annuncia quasi all’unisono su Facebook. L’atto di accusa di Trump contro Gates, Fauci e l’Oms per falsa pandemia (è una bufala) Il documento si innesta nel filone complottista contro Bill Gates – che oggi ha prodotto una falsa storia sulla Gates Foundation che vuole ridurre la popolazione mondiale tramite i vaccini – mma è corredato persino di documento. Che però ha qualcosa di strano. In primo luogo è curioso che nel documento si riporti la ... Leggi su nextquotidiano Il disastro lombardo sul Coronavirus. Responsabili politici e pure tecnici. Nel mirino dei 5S finiscono i dirigenti regionali. L’atto d’accusa in un’interrogazione a Montecitorio

Al Trivulzio violate le regole. L’atto d’accusa degli ispettori. Chiusa l’inchiesta dell’Istituto superiore di Sanità. Nelle residenze lombarde un morto su 2 è per Coronavirus

Tamponi - zone rosse - anziani abbandonati negli ospizi : ecco l’atto di accusa dei medici contro Fontana e la regione Lombardia (Di martedì 5 maggio 2020) Il momento è quello delle decisioni irrevocabili, raga. “Eccolo l’atto diformale dell’amministrazione #e l’#OMS perpandemia. Pubblicato presso L’Office of the Registrar for The United States of America. Scorrendo in basso alla data del 27 aprile 2020 troverete il documento scaricabile in PDF”, si annuncia quasi all’unisono su Facebook. L’atto didi, Fauci e l’Oms perpandemia (è una bufala) Il documento si innesta nel filone complottista– che oggi ha prodotto unastoria sullaFoundation che vuole ridurre la popolazione mondiale tramite i vaccini – mma è corredato persino di documento. Che però ha qualcosa di strano. In primo luogo è curioso che nel documento si riporti la ...

Tigre_E632 : RT @neXtquotidiano: L'atto di accusa 'formale' di Trump contro #BillGates e l'OMS per genocidio e falsa pandemia (è una bufala) Naturalme… - Noovyis : (L’atto di accusa “formale” di Trump contro Bill Gates e l’OMS per genocidio e falsa pandemia (è una bufala)) Pla… - neXtquotidiano : L'atto di accusa 'formale' di Trump contro #BillGates e l'OMS per genocidio e falsa pandemia (è una bufala) Natur… - CarpaneseSilva1 : RT @FaberVonCastell: +++ La Cina non ha ancora condiviso, con la complicità dell'OMS, il campione di #COVID19 di Wuhan +++ Il duro atto di… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @laltrodiego: Vaticano, l'accusa di #Ratzinger: 'Mi vogliono silenziare. C'è in atto un'operazione di propaganda psicologica'. Citofonar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’atto accusa Rai, l’ad Salini chiude il “caso Conte” «Ho chiesto io di dare la replica alle opposizioni» Corriere della Sera