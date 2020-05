La calunnia non è un’opinione. Albertini di nuovo verso il processo. La Giunta del Senato l’aveva salvato. Ma ora sul suo destino deve decidere pure la Consulta (Di martedì 5 maggio 2020) Lo scudo parlamentare non è sempre impenetrabile. Salvato dalla solita Giunta per le immunità, l’ex Senatore, ex sindaco di Milano ed ex europarlamentare Gabriele Albertini (nella foto) rischia così ora un processo con l’accusa di aver calunniato l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo. A decidere se le parole e l’esposto dell’esponente del centrodestra, passato da Forza Italia a Scelta Civica di Mario Monti, per poi approdare nel nuovo centrodestra di Angelino Alfano e infine avvicinarsi alla Lega, siano insindacabili opinioni di un parlamentare o un reato per cui è necessario un processo, sarà infatti ora la Consulta, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dalla Corte d’Appello di Brescia. IL CASO. Albertini ha iniziato a scontrarsi con ... Leggi su lanotiziagiornale Aida Nizar non vuole andare da Barbara D’Urso : “Calunnia - con i delitti non si gioca” (FOTO) (Di martedì 5 maggio 2020) Lo scudo parlamentare non è sempre impenetrabile. Salvato dalla solitaper le immunità, l’exre, ex sindaco di Milano ed ex europarlamentare Gabriele(nella foto) rischia così ora uncon l’accusa di averto l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo. A decidere se le parole e l’esposto dell’esponente del centrodestra, passato da Forza Italia a Scelta Civica di Mario Monti, per poi approdare nelcentrodestra di Angelino Alfano e infine avvicinarsi alla Lega, siano insindacabili opinioni di un parlamentare o un reato per cui è necessario un, sarà infatti ora la Consulta, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentato dalla Corte d’Appello di Brescia. IL CASO.ha iniziato a scontrarsi con ...

