Futurama, una serie con 4 finali diversi (Di martedì 5 maggio 2020) C’è chi appena letto il titolo ‘Futurama’ ha cominciato a sentire risuonare nella testa la sigla e chi mente. serie sorella dei Simpsons (hanno in comune il ‘papà’ Matt Groening) ci ha fatto compagnia per molti pomeriggi dei primi anni Duemila. Poi dopo 7 stagioni e 140 episodi è stata chiusa, definitivamente. E qui l’avverbio è importante perché Futurama ha rischiato per tre volte di essere chiusa, finché la quarta è stata quella definitiva. E così gli autori hanno preparato e poi mandato in onda 4 puntate che nel caso il sipario non si fosse più rialzato, sarebbero state il finale definitivo, ma tre di esse sono state solo un finale temporaneo. Cos’hanno in comune tutte queste puntate? Gli autori per dire addio ai loro fan hanno sempre pensato ad un episodio incentrato sulla storia ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 5 maggio 2020) C’è chi appena letto il titolo ‘’ ha cominciato a sentire risuonare nella testa la sigla e chi mente.sorella dei Simpsons (hanno in comune il ‘papà’ Matt Groening) ci ha fatto compagnia per molti pomeriggi dei primi anni Duemila. Poi dopo 7 stagioni e 140 episodi è stata chiusa, definitivamente. E qui l’avverbio è importante perchéha rischiato per tre volte di essere chiusa, finché la quarta è stata quella definitiva. E così gli autori hanno preparato e poi mandato in onda 4 puntate che nel caso il sipario non si fosse più rialzato, sarebbero state il finale definitivo, ma tre di esse sono state solo un finale temporaneo. Cos’hanno in comune tutte queste puntate? Gli autori per dire addio ai loro fan hanno sempre pensato ad un episodio incentrato sulla storia ...

LauraLupi8 : @gravityfucks Ma in realtà se non ricordo male Futurama era anche su Netflix una volta, o sbaglio? ?? - Futuramasnc : Eco Culture! Ci piace e ci crediamo fortemente! Per questo Futurama da il massimo ogni giorno per potervi offrire u… - AleSiryus : Ringiovanito di 15 anni in 20 minuti. È come se fossi appena tornato da scuola e prima dei compiti una bella punta… - botoxerovtica : @winegogh_ ho visto una puntata di futurama?? - creeptica : ma pure voi da piccoli avevate una cotta per fry e leela di futurama o eravate normali -

Ultime Notizie dalla rete : Futurama una Futurama è disponibile su Amazon Prime Video Fumettologica Futurama è disponibile su Amazon Prime Video

Futurama, la serie animata fantascientifica creata nel 1999 da Matt Groening, è disponibile integralmente dal 1 maggio su Amazon Prime Video. La serie è composta da 7 stagioni, per un totale di 140 ep ...

Mike Mignola (Hellboy) disegna Adventure Time, Futurama e Godzilla

Il creatore di Hellboy Mike Mignola si sta dando molto da fare in questa quarantena. Lo scrittore e artista vincitore del premio Eisner ha trascorso molto del suo tempo a fare schizzi non solo sui per ...

Futurama, la serie animata fantascientifica creata nel 1999 da Matt Groening, è disponibile integralmente dal 1 maggio su Amazon Prime Video. La serie è composta da 7 stagioni, per un totale di 140 ep ...Il creatore di Hellboy Mike Mignola si sta dando molto da fare in questa quarantena. Lo scrittore e artista vincitore del premio Eisner ha trascorso molto del suo tempo a fare schizzi non solo sui per ...