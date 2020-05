Bimbo di 4 anni muore per trauma cranico: sospettati padre e compagna (Di martedì 5 maggio 2020) La polizia francese sta indagando sulla morte del piccolo Théo, un bambino di appena 4 anni. Secondo l’autopsia il decesso sarebbe avvenuto a causa di gravi lesioni alla testa e ad un trauma cranico che si è rivelato fatale. Il fatto, riportato dal quotidiano francese Le Parisien, è accaduto il 1° maggio a Dol-de-Bretagne, nei pressi di Saint-Malo nel nord-ovest della Francia. Il padre del bambino e la sua compagna sono stati arrestati Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Rennes, dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta arrivato è stata dichiarata la morte cerebrale. Subito sono sorti forti dubbi riguardo le origini del trauma, anche a causa di diversi lividi che il bambino presentava su tutto il corpo. Il padre di Théo, un uomo di 28 anni e la sua compagna di 20 sono stati subito ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - contagiato bimbo di 3 anni : è il 14esimo caso in città

Terracina. 'Correte - papà sta picchiando mamma' : bimbo di 10 anni chiama la polizia per salvare la madre dal padre ubriaco

