5 maggio 2002: la disfatta dell’Inter ed il trionfo della Juventus (Di martedì 5 maggio 2020) Il 5 maggio 2002 è ormai ricordato come un evento storico nel panorama calcistico italiano: la disfatta per l’Inter all’Olimpico regalava il sogno tricolore alla Juventus 5 maggio 2002: 18 anni fa allo Stadio Olimpico di Roma avveniva il dramma sportivo più grande nella gloriosa storia dell’Inter, che vedeva il sorpasso clamoroso della Juventus in classifica nell’ultimo atto del campionato, perdendo così lo Scudetto. Prima di quella partita, la classifica recitava: Inter 69, Juventus 68, Roma 67. Già perché anche la squadra giallorossa di Fabio Capello era in lizza per il tricolore, dopo averlo conquistato l’anno precedente. Dopo un campionato quasi sempre in testa, la squadra nerazzurra – allora allenata da Hector Cuper – sconfitta dalla Lazio (senza obiettivi di classifica) per 4-2 in rimonta, vedeva ... Leggi su zon La Juventus beffa l’Inter nella corsa Scudetto – 5 maggio 2002 – VIDEO

Il giorno dei fantasmi per l’Inter - 5 maggio 2002 : le lacrime di Ronaldo e lo scudetto sfumato

