Università: cosa riapre dal 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Iel ministero dell’Università e della Ricerca guidato da Gaetano Manfredi ieri ha pubblicato una nota in cui spiega che “Tirocini, attività di ricerca e di laboratorio, consultazione di biblioteche dal 4 maggio potranno essere svolti/e in presenza, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, rispettando le misure organizzative previste di prevenzione e protezione”. Coronavirus: come funziona la fase 2 dell’università Nel caso in cui sia difficile garantire le due condizioni indicate (organizzazione degli spazi e del lavoro e rispetto delle norme di prevenzione e protezione) gli atenei sono autorizzati ad individuare i modi per svolgere le attività pratiche anche a distanza. “Il mio auspicio e il mio obiettivo, ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 - Università : cosa succede dal 4 maggio 2020 : sessioni d’esame - sedute di laurea e tutte le novità

Decreto scuola e università : cosa cambia - assunzioni e fase 2

Affitti studenti universitari : cosa fare ai tempi del Coronavirus? (Di lunedì 4 maggio 2020) Iel ministero dell’Università e della Ricerca guidato da Gaetano Manfredi ieri ha pubblicato una nota in cui spiega che “Tirocini, attività di ricerca e di laboratorio, consultazione di biblioteche dal 4potranno essere svolti/e in presenza, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, rispettando le misure organizzative previste di prevenzione e protezione”. Coronavirus: come funziona la fase 2 dell’università Nel caso in cui sia difficile garantire le due condizioni indicate (organizzazione degli spazi e del lavoro e rispetto delle norme di prevenzione e protezione) gli atenei sono autorizzati ad individuare i modi per svolgere le attività pratiche anche a distanza. “Il mio auspicio e il mio obiettivo, ...

Taxistalobbyst : RT @ItalyQanons: Avete capito cosa hanno in mente queste merde criminali?? La #Pandemia potrebbe durare fino al 2022, secondo un rapporto… - YvonnePizzigati : RT @ItalyQanons: Avete capito cosa hanno in mente queste merde criminali?? La #Pandemia potrebbe durare fino al 2022, secondo un rapporto… - giuly2103 : RT @ItalyQanons: Avete capito cosa hanno in mente queste merde criminali?? La #Pandemia potrebbe durare fino al 2022, secondo un rapporto… - melica_uniflora : RT @ItalyQanons: Avete capito cosa hanno in mente queste merde criminali?? La #Pandemia potrebbe durare fino al 2022, secondo un rapporto… - e_danise : RT @ItalyQanons: Avete capito cosa hanno in mente queste merde criminali?? La #Pandemia potrebbe durare fino al 2022, secondo un rapporto… -

Ultime Notizie dalla rete : Università cosa Discorso Conte, la fase 2: cosa dice il decreto del 26 aprile Corriere della Sera