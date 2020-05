Scossa di terremoto nel Trapanese | boato e gente in strada

Leggi su direttasicilia

(Di lunedì 4 maggio 2020)questa sera in provincia di Trapani. Unadidi magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala operativa dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Laè avvenuta questa sera alle 19.14. L’epicentro è stato individuato a Paceco a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato chiaramente avvertito per alcuni secondi in diverse aree della provincia. Lasarebbe stata avvertita anche a Marsala soprattutto nei piani altri. Qui lasi sarebbe riversata in. Alcuni cittadini hanno raccontato di aver sentito unpochi attimo prima dell’arrivo del. Al momento non si registrano danni a cose o persone. L'articolodinelinè stato pubblicato su Diretta Sicilia.