Lazio: mascherine obbligatorie sempre, anche all’aperto (Di lunedì 4 maggio 2020) Ancora tanti dubbi tra le decisioni prese dalla Regioni. Nel Lazio intanto, per la non felicità di molti, la mascherina diventa obbligatoria sempre Fonte foto: (Pixabay)Fase 2 iniziata ufficialmente oggi in tutta Italia, ma non sarà uguale in tutto e per tutto per ogni regione. Il Lazio ad esempio, adotterà delle misure molto restrittive, riguardo l’obbligo di indossare la mascherina. Qualcuno storcerà il naso, ma secondo il Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la mascherina dovrà essere regolarmente indossata, anche per incontri all’aperto, dove le persone che dovessero effettuarli, dovranno ricordare di disporsi l’una ad un metro dall’altra come misura minima. POTREBBE INTERESSARTI anche: FASE 2, COSA POSSO E NON POSSO FARE? LE RISPOSTE A 10 DOMANDE FREQUENTI Fase 2, nel Lazio la mascherina ... Leggi su chenews Fase 2 nel Lazio - Zingaretti : "Mascherine anche per incontri all'aperto"

Il caso delle mascherine per la Regione Lazio pagate e mai consegnate

Fase 2 Lazio - bus fino alle 23 e obbligo mascherine : negozi chiusi entro le 21.30. Ecco l’ordinanza della Regione (Di lunedì 4 maggio 2020) Ancora tanti dubbi tra le decisioni prese dalla Regioni. Nelintanto, per la non felicità di molti, la mascherina diventa obbligatoriaFonte foto: (Pixabay)Fase 2 iniziata ufficialmente oggi in tutta Italia, ma non sarà uguale in tutto e per tutto per ogni regione. Ilad esempio, adotterà delle misure molto restrittive, riguardo l’obbligo di indossare la mascherina. Qualcuno storcerà il naso, ma secondo il Governatore della Regione, Nicola Zingaretti, la mascherina dovrà essere regolarmente indossata,per incontri all’aperto, dove le persone che dovessero effettuarli, dovranno ricordare di disporsi l’una ad un metro dall’altra come misura minima. POTREBBE INTERESSARTI: FASE 2, COSA POSSO E NON POSSO FARE? LE RISPOSTE A 10 DOMANDE FREQUENTI Fase 2, nella mascherina ...

redazioneiene : Perché la Regione Lazio ha provato ad acquistare mascherine da un’azienda che vende lampadine a Led, a un prezzo qu… - fattoquotidiano : MASCHERINE FANTASMA Lazio e Marche - Nella vicenda l’intermediaria Exor con sede in Svizzera e certificati ritenut… - Zebra72374749 : RT @AugustoMinzolin: Se passeggi per Roma vedi gente con mascherine,senza mascherine,che corre senza mascherine,che va in bicicletta con la… - helios83_frusc : RT @MarcoZironi8: @mat_brandi E il denaro SPARITO della regione LAZIO ,per mascherine MAI ARRIVATE ?(11 mln di €uro scomparsi) - RPozzano : RT @AugustoMinzolin: Se passeggi per Roma vedi gente con mascherine,senza mascherine,che corre senza mascherine,che va in bicicletta con la… -