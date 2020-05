"Io premier? Un incubo". Zaia, fucilata a Cacciari: "La vera ragione dei suoi elogi" (Di lunedì 4 maggio 2020) Luca Zaia è l'eroe positivo che è emerso durante l'emergenza coronavirus. Il governatore leghista è inattaccabile per il lavoro svolto nella gestione della crisi sanitaria, al punto che anche gli avversari politici ne riconoscono i meriti. Gli ultimi sondaggi lo danno in forte ascesa in termini di consensi, qualcuno ha malignamente sussurrato che potrebbe contendere la leadership della Lega a Matteo Salvini in qualità di leader nazionale della Lega. “Zaia premier? Un incubo”, ha dichiarato il diretto interessato: “Ringrazio tutti, ma ho preso un impegno con il Veneto, ricordo che ho lasciato il ministero dell'agricoltura per fare il governatore. E quindi non ho altre mire e aspirazioni. Io al vertice della Lega? Il segretario è Salvini, punto e basta”. Discorso chiuso quindi per Zaia, che ha anche commentato l'intervista di ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Boris Johnson dimesso dall’ospedale. Finisce l’incubo per il Premier britannico (Di lunedì 4 maggio 2020) Lucaè l'eroe positivo che è emerso durante l'emergenza coronavirus. Il governatore leghista è inattaccabile per il lavoro svolto nella gestione della crisi sanitaria, al punto che anche gli avversari politici ne riconoscono i meriti. Gli ultimi sondaggi lo danno in forte ascesa in termini di consensi, qualcuno ha malignamente sussurrato che potrebbe contendere la leadership della Lega a Matteo Salvini in qualità di leader nazionale della Lega. “? Un”, ha dichiarato il diretto interessato: “Ringrazio tutti, ma ho preso un impegno con il Veneto, ricordo che ho lasciato il ministero dell'agricoltura per fare il governatore. E quindi non ho altre mire e aspirazioni. Io al vertice della Lega? Il segretario è Salvini, punto e basta”. Discorso chiuso quindi per, che ha anche commentato l'intervista di ...

Michele De Leo – "Renzi ha fretta di riaprire: vuole che il Paese esca dal clima di emergenza per avviare una crisi politica e mettere fine al Governo di Giuseppe Conte". L'ex Ministro irpino Gianfran ...

A un passo dal sipario finale: con la salute che precipitava a vista d'occhio, i polmoni a corto di aria, i medici preparati al peggio e «un piano, tipo quello per la morte di Stalin», già pronto a sc ...

