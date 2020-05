Firenze, ripartono i lavori stradali: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) I lavori di asfaltatura sul Viadotto Marco Polo compresi i ponti Falcone e Borsellino e le rampe su viale Europa e via Duca di Calabria. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via del Larione e il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici e via Pian dei Giullari Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 maggio 2020) Idi asfaltatura sul Viadotto Marco Polo compresi i ponti Falcone e Borsellino e le rampe su viale Europa e via Duca di Calabria. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via del Larione e il rifacimento di un muro di sostegno in via Santa Margherita a Montici e via Pian dei Giullari

Firenze, ripartono i lavori stradali: interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 4 maggio

